В петербургском метро опять нарисовали свастику

Неизвестные хулиганы нарисовали маркером запрещенный нацистский символ в вестибюле станции метро «Проспект Славы». Инцидент произошел 16 января.

Нарушение заметил инспектор отдела технической безопасности метрополитена. Место, где поработали вандалы, к сожалению, не попадет в радиус камер видеонаблюдения. Это затрудняет поиск злоумышленников, который уже ведется.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как писал Санкт-Петербург.ру, недавно аналогичная ситуация произошла на станции «Нарвская», однако юных хулиганов быстро нашли, благодаря свидетельнице и данным с камер видеонаблюдения. "Художниками" оказались безработная девушка 2004 года рождения, двое ее ровесников и восьмиклассник.