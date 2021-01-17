Юноша из Петербурга сознался в убийстве матери и дяди

Молодой петербуржец косвенно сознался в убийстве родственников на днях на улице Шаумяна. Как пишет 78.ru, на аудиозаписи (сообщение в мессенджере), которое оказалось в распоряжении редакции, 17-летний подросток говорит, что убил свою мать и ее брата.

Также в сообщении знакомому он сказал, что общался с отцом.

Как писал Санкт-Петербург.ру, 16 января в квартире в Красногвардейском районе, где обнаружили трупы мужчины и женщины, задержали подростка по подозрению в убийстве родственников. Убитых обнаружил отчим мальчика. На теле его мертвой матери специалисты зафиксировали примерно 19 колото-резаных ран. Дядя также получил ножевые ранения.

Возбуждено уголовное дело.