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Петербуржец стрелял по пешеходам из травмата после дорожного конфликта

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© Фото: pixabay.com

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Дебошира утихомирили Росгвардейцы.

В Выборгском районе Петербурга сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который  стрелял по прохожим из травматического пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент между водителем и пешеходами произошел в ночь на воскресенье во дворе дома 22к2 на проспекте Культуры. Перейдя от словесной перепалки к делу, автомобилист достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в одного из участников ссоры. Росгвардейцы, патрулирующие улицы, услышали звуки выстрелов и поспешили на место происшествия.

Стрелок был задержан.

В результате конфликта пострадал один проходим. У него ранение шеи, живота, руки. Пришлось госпитализировать.

Отмечается, что задержанный 38-летний водитель ранее был судим за самоуправство.

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