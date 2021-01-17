Петербуржец стрелял по пешеходам из травмата после дорожного конфликта

В Выборгском районе Петербурга сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который стрелял по прохожим из травматического пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент между водителем и пешеходами произошел в ночь на воскресенье во дворе дома 22к2 на проспекте Культуры. Перейдя от словесной перепалки к делу, автомобилист достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в одного из участников ссоры. Росгвардейцы, патрулирующие улицы, услышали звуки выстрелов и поспешили на место происшествия.

Стрелок был задержан.

В результате конфликта пострадал один проходим. У него ранение шеи, живота, руки. Пришлось госпитализировать.

Отмечается, что задержанный 38-летний водитель ранее был судим за самоуправство.