Петербургский полицейский не допустил убийства блокадницы

Полицейский и его отец предотвратили убийство 96-летней пенсионерки в подъезде дома в Петербурге. Также они помогли задержать преступника, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел днем в субботу, 16 января. На лестничной площадке одного из домов по 4-й линии Васильевского острова неизвестный пытался напасть на блокадницу. В этом же доме проживает полицейская семья - 23-летний сержант полиции Максим Цветков, а также его отец Эдуард Цветков, полковник полиции в отставке.

Они услышали крики в подъезде и выбежали проверить, что происходит. На площадке они обнаружили мужчину, который склонился над пенсионеркой с ножом. Соседи обезвредили злоумышленника и вызвали наряд полиции.

Пенсионерку в тяжелом состоянии пришлось госпитализировать.

Нападавшего задержали. Им оказался ранее судимый за убийство 50-летний мужчина без определенного места жительства.

Возбуждено уголовное дело.