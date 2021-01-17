В Рязани мужа журналистки задержали по подозрению в ее убийстве

В Рязанской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины. По подозрению в убийстве задержан ее муж, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Тело погибшей с множественными колото-резаными ранами было обнаружено вечером 15 января в ее квартире. По данным ТАСС, женщина 1987 года рождения была главым редактором портала "Рязань.Лайф".

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Следователи подозревают, что мотивом убийства могла быть семейная ссора. После совершенного злодеяния спруг забрал детей и уехал из Рязани в Тверскую область, где он прописан.

Сейчас мужчина задержан. Дети временно переданы на попечение родственников.

СМИ отмечают, что супруг был очень ревнив.