Таксист, смотревший порно по дороге в Пулково при пассажирке, задержан

Мужчина, который непристойно вел себя за рулем такси, арестован. Как сообщила в своём Instagram попавшая в неприятную историю Мария Дьякова, над ним прошёл суд. Гуломжон получил пять суток ареста.

Также выяснилось, что таксист работал без прав на протяжении года.

Девушка также сообщила, что в прошлом году мужчина попал в пьяное ДТП. Суд признал водителя виновным в мелком хулиганстве.

Неясно, какими хитростями водитель попал в сервис такси.

Инцидент произошел 12 января. Петербурженка сняла ролик о том, что таксист во время поездки в аэропорт Пулково смотрел порно, вел неуместные разговоры на интимные темы и мастурбировал. В техподдержке сервиса заказа такси извинились, предложили клиентке компенсацию и заблокировали водителя. Как сообщили Санкт-Петербург.ру в "Ситимобил", планируется пересмотреть правила приема водителей, а также проверить уже зарегистрированных таксистов.

Позже таксиста позже задержали и опросили. Он отрицал и просмотр порно, и онанизм на трассе.