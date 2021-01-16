Иномарка влетела в толпу петербуржцев

На песечении улицы Шаврова и Комендантского проспекта минувшей ночью иномарка подбила другую машину и влетела в толпу людей на тротуаре. Piter.TV публикует кадры с камер видеонаблюдения.

Серный "Киа" соершал поворот налево, и в него, не притормозив на "красный" и на огромной скорости, влетел "Хендай".

Крупной иномарке снесло переднюю часть, а виновник столкновения вылетел на тротуар и сбил светофор и трех человек.

Одной из попавших под колеса потребовалась помощь медиков. Ее госпитализировали с легкими травмами.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнила, что 27-летний водитель каршеринга был трезвым. Кроме того, он управлял транспортом под своим аккаунтом.