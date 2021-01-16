На Бутлерова произошла коммунальная авария: улица стала рекой и все в тумане

Прорыв трубы с холодной водой произош на улице Бутлерова в Петербурге. Как сообщает пресс-служба «Водоканала», вода вырвалась из плена рано утром.

Прибывшие на место специалисты локализовали течь на водоводе диаметром 900 мм в 9 утра. Никаких отключений авария не вызвала, однако улицу заволокло туманом, а на проезжей части образовалась наледь.

Завершается откачка воды и уборка проезжей части.

"Невские новости" отмечают, что вода залила и стоявшие неподалеку авто, так что они тоже покрылись льдом.

Отметим, что утром в нашем городе было очень морозно - около -17, что осложняло проезд автомобилистам по превратившейся в реку улице.