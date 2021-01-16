Стас Барецкий въехал на "Ладе" в Range Rover

Известный шоумен Стас Барецкий повредил колени в ДТП на Воскресенской набережной. Два авто столкнулись ближе к перекрестку с Потемкинской улицей, сообщает Piter.TV, публикуя также кадры с места происшествия.

На видео запечатлен черный автомобиль Барецкого с сильно помятой передней частью с надписью "ритуальные агенты.рф".

Сам шоумен пострадал не сильно - пожаловался, что разбил колени.

В комментариях в соцсети внимательные пользователи заметили, что на фотографиях с места ДТП какие-либо повреждения на иномарке отсутствуют. Некоторые из комментаторов заключили, что авария была постановочной.

Официальной информации не появлялось.