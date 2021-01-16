В Петербурге подросток убил родных

Полицейские задержали в Красногвардейском районе Петербурга подростка, который подозревается в убийстве матери и дяди. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

Инцидент произошел в квартире на проспекте Шаумяна. Правоохранители нашли там тела женщины и мужчины. В доме находился 17-летний подросток, который, по предварительным данным, в ходе конфликта зарезял дядю, который мог ему угрожать, и мать, с которой он также вступил в перепалку.

По информации источника "Интерфакса", подросток числится на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.