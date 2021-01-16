В Петербурге задержали мужчину, избивавшего официантку ногами

В кафе на площади Труда задержали мужчину, который ранее напал на официантку и жестоко избил ее. Как пишет "Мегаполис", напавший на девушку 5 января через несколько дней снова пришел в кафе, как ни в чем не бывало.

Сотрудники заведения вызвали полицию и мужчину задержали.

5 января он в пьяном виде пришел в кафе, требовал водки, однако 22-летняя официантка отказалась ему наливать, так как было уже после 23 ч. Тогда посетитель жестоко избил девушку. Она обратилась к медикам.

Задержанным оказался 44-летний неработающий уроженец Смоленска, живущий недалеко от площади Труда. За нанесенные девушке побои ему предстоит ответить по 116-й статье Уголовного кодекса.