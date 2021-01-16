Российский военный с женой скончались во время БДСМ-игры

В Балашихе обнаружены тела российского подполковника и его жены. Как полагают правоохранители, пара умерла во время БДСМ-сессии, пишет "МК".

Тела обнаружила дочь супружеской пары 14 января. Она и вызвала полицию.

Правоохранители обнаружили в квартире секс-игрушки и приспособления для БДСМ, а также наркотические вещества, возбуждающие средства, виагру и шприцы. Эксперты выяснили, что сначала умерла 45-летняя женщина, а потом ее 44-летний супруг.