Петербуржцу пригрозили ножом в вагоне метро

Петербуржцу угрожали в ночном поезде метро, после чего он обратился в полицию. Пассажир поделился, что в полупустом вагоне его пугали ножом двое неизвестных, пишет АБН.

Угрозы озвучили молодые люди - девушка 17 лет и 20-летний молодой человек. В ходе спора юноша достал нож. Инцидент произошел на станции метро «Невский проспект», однако оружие в итоге они не применили и вышли на «Сенной площади».

Правоохранителям предстоит изучить записи с камер видеонаблюдения.

Ведется расследование.