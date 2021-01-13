"Лада" въехала под манипулятор на проспекте Просвещения

Три человека пострадали в ДТП с участием отечественной легковушки и припаркованного грузовика на проспекте Просвещения. Как сообщили очевидцы в соцсетях, авария произошла вечером 12 января.

У пересечения с улицей Кустодиева "десятка" на большой скорости заехала под стоящий на обочине грузовик.

Мужчины госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Как 78.ru сообщил источник в экстренных службах, чтобы вытащить людей из повреждённого автомобиля, спасателям пришлось воспользоваться пилой. Впрочем, пассажиру на заднем сиденье повезло больше - подмятым под кузов манипулятора оказался весь капот и передняя часть авто.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

"Мегаполис" опубликовал графичные кадры и видео с места происшествия.