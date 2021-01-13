  • 13 Январь 2021
USD 14.01.2021 73.5264 -0.7399
USD ММВБ 14:32 73.9110  
EUR 14.01.2021 89.7831 -0.5396
EUR ММВБ 14:32 89.9882  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Полиция задержала молодого петербуржца, укравшего археологические ценности на миллионы рублей

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Безработный петербуржец оказался причастен к краже оттиска восковой печати от грамоты Архиепископа Зальцбургского 12-го века стоимостью 8 млн руб.

Молодой петербуржец задержан у Московского вокзала по подозрению в краже. Как сообщает "МВД Медиа", сообщение об исчезновении археологической ценности из корпуса научного института на Дворцовой набережной поступило 6 января.

В институте сообщили, что неизвестный сломал навесной замок на металлической двери подвального помещения, вскрыл входную дверь в один из кабинетов и похитил 26 предметов ценностью в 5 млн руб.

Через пару дней на Невском проспекте задержали 23-летнего неработающего жителя Выборгского района. Он оказался причастен к другим подобным преступлениям в институте на улице Рентгена и филиале архива на Биржевой линии Васильевского острова. Кражи там были совершены в последние несколько недель, когда в музеях и институтах не было ни работников, ни посетителей из-за новогодних праздников.

Помимо инструментов для взламывания дверей и замков, правоохранители нашли у подозреваемого фрагмент оттиска печати с рукописи 12 века стоимостью около 8 млн руб.

В 2015 году подозреваемый уже привлекался за покушение на кражу, однако суд прекратил дело по амнистии.

Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело. Все археологические ценности вернут законным владельцам.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    31.12.20
    Что необходимо знать о работе или ремонте автомобильного стартера и генератора?
    23.12.20
    Матрасы: от чего зависят цены
    22.12.20
    Пандемия коронавируса стала мощным толчком для развития онлайн репетиторства
    20.11.20
    Что необходимо знать о ремонте посудомоечной машины
    13.11.20
    Новинка от Renault: Аркана для Евросоюза
    02.11.20
    Что такое фильтры под мойку?
    30.10.20
    Баннер как эффективный рекламный инструмент
    29.10.20
    За успехом в школьном обучении – в интернет

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram