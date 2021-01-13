Полиция задержала молодого петербуржца, укравшего археологические ценности на миллионы рублей

Молодой петербуржец задержан у Московского вокзала по подозрению в краже. Как сообщает "МВД Медиа", сообщение об исчезновении археологической ценности из корпуса научного института на Дворцовой набережной поступило 6 января.

В институте сообщили, что неизвестный сломал навесной замок на металлической двери подвального помещения, вскрыл входную дверь в один из кабинетов и похитил 26 предметов ценностью в 5 млн руб.

Через пару дней на Невском проспекте задержали 23-летнего неработающего жителя Выборгского района. Он оказался причастен к другим подобным преступлениям в институте на улице Рентгена и филиале архива на Биржевой линии Васильевского острова. Кражи там были совершены в последние несколько недель, когда в музеях и институтах не было ни работников, ни посетителей из-за новогодних праздников.

Помимо инструментов для взламывания дверей и замков, правоохранители нашли у подозреваемого фрагмент оттиска печати с рукописи 12 века стоимостью около 8 млн руб.

В 2015 году подозреваемый уже привлекался за покушение на кражу, однако суд прекратил дело по амнистии.

Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело. Все археологические ценности вернут законным владельцам.