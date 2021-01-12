На Петроградке произошел пожар на Академика Павлова

В трехэтажном административном здании на улице Академика Павлова, 14к2 во вторник днем произошел пожар. К настоящему моменту возгорание локализовано, открытое горение ликвидировано, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Тушили пожар семьдесят пожарных, используя 15 спецмашин. Они продолжают работы с 16 ч дня, когда поступил сигнал о возгорании. Огнем был охвачен почти весь первый этаж здания.

Данных о пострадавших не поступало.

В сообществе "ДТП и ЧП" публикуют фото и видео с места происшествия. Местные жители сообщали о сильном задымлении.

Как отмечает телеканал "Санкт-Петербург", в бизнес-центре располагаются офисы различных компаний, в том числе занимающихся пожарной безопасностью.