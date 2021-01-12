Школьник упал из окна здания в Приморском районе

Ученик шестого класса выпал из окна четвертого этажа школы в Приморском районе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации.

По их данным, мальчик госпитализирован со множественным травмами в тяжелом состоянии.

Выяснять обстоятельства случившегося будет Следственный комитет России.

Проверку также проведет прокуратура Приморского района.

Сообщения о том, что к школе №640 прибыли скорая, реанимобиль и полицейские, появились в соцсетях около полудня.