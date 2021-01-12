Таксист помастурбировал при клиентке, везя ее в Пулково

Пассажирке сервиса «Ситимобил» не повезло с водителем - во время поездки мужчина решил посмотреть порно и заняться онанизмом. В пресс-службе сервиса такси «360» заявили, что водителя после поступившей жалобы сразу заблокировали.

Девушка ехала в Пулково. Таксист пытался вести с ней беседу на недопустимые темы: о заработке, интимной жизни и т.д. Потом, по ее словам, она услышала звук с переднего сиденья, как будто водитель смотрел порно. После этого он остановился и занялся мастурбацией прямо при пассажирке. Потом он довез девушку до Пулково.

После поездки пассажирка написала жалобу в "Ситимобил", ей принесли извинения и в качестве компенсации вернули средства за поездку в Пулково, а также дали еще три бесплатных поездки.

Ролик она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

В полицию пассажирка пока не обращалась.