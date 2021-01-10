В Екатеринбурге сносили старое здание и уронили стену на проезжую часть

При сносе ПРОМЭКТа в Екатеринбурге стена стала падать по незапланированной траектории и вывалилась за ограждение объекта, на тротуар и проезжую часть. К счастью, никто не пострадал, пишут местные СМИ.

Прохожие запечатлели момент обрушения.



Линия электропередач не повреждена, однако провода опустились и висят низко. Обломки повредили стоящий вблизи ларёк с овощами и фруктами.

На место прибыли спасатели, снос здания временно остановлен.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в нашем городе различные обрушения и без сноса происходят нередко. Например, осенью в доме на улице Подвойского обрушился балкон - вместе со стоявшей на нем женщиной.