Торопыга-водитель протаранил деревянную галерею для пешеходов на Английской набережной

На Английской набережной водитель на LADA Largus шел на обгон и влетел в деревянную галерею под домом, фасад которого ремонтируют. Об этом рассказал очевидец в соцсети «ВКонтакте».

Он также поделился видео с места происшествия: в его автомобиле работал видеорегистратор.

Инцидент произошел вечером 9 января.

По данным "Мегаполиса", автомобиль лихача сильно накренился, однако не перевернулся. Чудом он не задел идущий справа "Форд", который спешивший водитель "Лады" пытался обогнать.

О пострадавших официальной информации не поступало.