Пассажир забыл на Московском вокзале, вызвав переполох и группу разминирования

В одном из залов Московского вокзала обнаружили подозрительную коробку. О бесхозном предмете петербуржцы сообщили в правоохранительные органы, рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу.

Утром в воскресенье в световой зал вокзала оперативно прибыла дежурная группа разминирования ОМОНа с кинологом и служебной собакой. Специалисты-взрывотехники вскрыли коробку и обнаужили там вышитые бисером картины.

Никаких опасных веществ в коробке найдено не было.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в начале года из-за оставленных вещей закрыли станцию "Озерки". На месте работали правоохранители, проверяя безопасность пакета. Такая процедура типична для российского транспорта.