Массовая авария на КАД: столкнулись пять авто

На КАД, недалеко от "Мега Дыбенко" произошла массовая авария. Как сообщили 47news в пресс-службе ФКУ "Упрдор "Северо-Запад", ДТП произошло около 14 ч на 40 км внешнего кольца КАД. Столкнулись пять легковушек, на 3-4 полосах движения.

По предварительным данным, пострадал один человек.

Затор от "Меги Дыбенко" по КАД в сторону Большого Обуховского моста составил днем около 2 км.

Очевидцы в соцсетях опубликовали фото с места происшествия. Автомобили получили значительные повреждения.