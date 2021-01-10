Ограбившего Сбербанк на Сенной площади задержали в Сочи

В Сочи задержали мужчину, ограбившего отделение Сбербанка на Сенной площади. Об этом Piter.tv рассказал источник в правоохранительных органах.

Подозреваемого "взяли" в гостинице. Задержанного доставили на самолете в Петербург.

Преступник не сразу поехал в Сочи. Сначала он побывал в Москве, потом в Геленджике.

Источник пояснил, что 30-летний подозреваемый жалуется на трудную жизненную ситуацию: его бизнес прогорел, потом ушла жена. По данным издания, у мужчины может быть психическое расстройство.

Как писал Санкт-Петербург.ру, ограбление произошло 4 января. Мужчине удалось вынести из банка 500 тыс. руб. и 8 тыс. долларов, угрожая сотрудникам оружием. Он был в маске, однако правоохранителям удалось установить его личность.