Из горящей квартиры в Петербурге спасли дюжину человек

Спасатели эвакуировали 12 человек из пятикомнатной квартире в доме №22 на проспекте Маршала Жукова. Возгорание произошло в воскресенье, 10 января, сообщили в главном управлении МЧС России по Петербургу.

Площадь возгорания составила 40 кв. метров, ему присвоили первый уровень опасности. Наблюдалось сильное задымление, однако к настоящему моменту огонь уже ликвидировали.

Из горящей квартиры сотрудники МЧС России вывели дюжину человек, включая женщину и ребенка.

В здании раньше находилось общежитие.

Телеканал "Санкт-Петербург" публикует видео происшествия.

Как сообщал Санкт-Петербург.ру, накануне вечером на Будпештской улице полицейские спасли от огня трехлетнюю девочку, однако при пожаре погиб мужчина.