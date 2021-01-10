В Петербурге при пожаре спасли трехлетнего ребенка

Сотрудники полиции спасли трехлетнюю девочку при пожаре на юге Петербурга. Возгорание произошло вечером в субботу в доме на Будапештской улице, сообщили в ГУ МВД по городу.

Первыми на место происшествия прибыли полицейские. Они обнаружили сильное задымление в подъезде. В одной из квартир маленькой девочке стало плохо от угарного газа. Ее пришлось эвакуировать через окно - полицейские поймали ее, растянув плед под окнами.

Прибывшие вскоре пожарные спасли остальных жильцов квартиры. Также они потушили возгорание.

При пожаре погиб мужчина, сообщили источники 78.ru в экстренных службах.

Как рассказали в пресс-службе администрации Фрунзенского района, правоохранителей пообещали представить к награде.