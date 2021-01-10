Мужчина погиб, неудачно прокатившись на "ватрушке" с горки

Петербуржец разбил голову, катаясь на тюбинге с горки и врезавшись в дерево. Спасти пострадавшего не удалось, сообщается в группе «Транспортный коллапс, Красное Село».

Инцидент произошел в субботу, 9 января, на Дудергофских высотах.

По словам очевидцев, погибшему мужчине было 27 лет.

Он катился с горки на "ватрушке", неудачно столкнулся с деревом и получил открытую черепно-мозговую травму. Приехавшая скорая лишь констатировала гибель молодого человека.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о нескольких малышах, разбившихся при катании на тюбинге и попавших в больницы с различными травмами.