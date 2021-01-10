Ремонтники заменили прорванную трубу в роддоме в Купчино

Ремонтные бригады заменили несколько метров трубы, которую прорвало на территории роддома во Фрунзенском районе. Подача тепла осуществляется в штатном режиме, сообщили в пресс-службе "Теплосети Санкт-Петербурга".

В настоящее время в медучреждении есть и отопление, и горячая вода.

Пока в роддоме не было тепла, энергетики использовали семь мобильных тепловых пушек большой ёмкости для обогрева помещения, в котором находились более ста рожениц и полсотни младенцев. Горячее водоснабжение подавали из обратного трубопровода, отмечают "Невские новости".

Как писал Санкт-Петербург.ру, прорыв трубы произошел вечером в субботу по адресу ул. Малая Балканская, 54.