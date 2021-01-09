Прорыв трубы оставил без отопления роддом в Купчино

Прорыв трубопровода произошел на территории роддома №16 во Фрунзенском районе. Сейчас в клинике находятся более ста рожениц и полсотни младенцев.

Объект переведен на пониженные параметры, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

В здании на ул. Малая Балканская, 54 ведутся аварийно-восстановительные работы. Ремонтники рассчитывают завершить работы сегодня к 23 ч.

"Мегаполис" пишет, что всю улицу у роддома заволокло горячим паром.

Как писал Санкт-Петербург.ру, с морозами в нашем городе начали происходить коммунальные аварии. Сообщалось об отключении отопления на Васильевском острове, в Адмиралтейском районе. В связи с этим петербургские энергетики перешли в режим повышенной готовности.

В настоящее время на улице -13. Ожидается ночное похолодание.