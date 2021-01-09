На Васильевском острове в домах отключили отопление, а авто службы теплосетей попало в ДТП

На улице Кораблестроителей прорвало трубу, четыре дома по четной стороне остались без тепла. Вернуть отопление обещают только 10 января, сообщает SPb.

Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «Живем на Васильевском | Васильевский остров» «ВКонтакте».

"Теплосеть" отметила, что на Капитанской улице у дома 4 нашли дефект на трубопроводе, ее было решено заменить.

По сообщениям пользователей, на место коммунальной аварии утром в субботу подъехала машина аварийной службы. Спустя десять минут, по словам очевидца, в неё врезался другой автомобиль.

А на Наличной улице, 30 завершились работы по устранению технологического нарушения на распределительной сети, сообщили телеканалу «Санкт-Петербург» в пресс-службе «Теплосети». Работы там велись со вчерашнего дня. Там также меняли испорченный участок трубопровода. В дома уже вернулось тепло.

Как писал Санкт-Петербург.ру, минувшей ночью прорывы труб случились в Адмиралтейском районе.