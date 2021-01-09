На Васильевском острове потушили склад

Пожарные справились с возгоранием на Косой линии Васильевского острова. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Тушили пламя около трех часов и к 15 ч горение удалось остановить.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в полускладском полузаброшенном одноэтажном помещении при переливании дизельного топлива произошло его возгорание. На место прибыли спасатели.

Данных о пострадавших не поступало.