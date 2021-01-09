В Петербурге полыхает склад топлива

На Васильевском острове загорелось пролитое дизельное топливо. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел в субботу утром на Косой линии, 24/25.

Там находится одноэтажное здание в несколько сотен квадратных метров. Вероятно, это заброшенное складское помещение. Горение происходит на 80 кв. м. Пожару присвоили повышенный номер сложности.

Топливо переливали во время заправки модульной котельной, вероятно, в этот момент и произошел разлив.

Данных о пострадавших нет.