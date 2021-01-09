Ночью в Петербурге прорвало две трубы

В Адмиралтейском районе Петербурга ночью произошло две коммунальные аварии. По данным "Газеты SPb", оба прорыва труб случились в течение часа на перекрестке Садовой улицы и Московского проспекта.

Первая авария случилась около 23 ч на Казначейской улице, а вторая - на Московском проспекте спустя 15 минут. Чтобы ликвидировать прорывы на место отправились бригады. Первый прорыв заделали оперативно, а для починки второго пришлось перекрывать движение. В зоне прорыва оказались несколько автомобилей. В случае подтверждения ущерба, город должен будет возместить его автовладельцам.

СМИ и очевидцы публикуют фото с места происшествия: улицы совершенно затянуты туманом. Ночь на субботу выдалась в нашем городе достаточно морозной.

Как писал Санкт-Петербург.ру, из-за коммунальной аварии на Васильевском острове накануне несколько домов остались без отопления на полдня.