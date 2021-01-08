Мужчина убил своего брата-близнеца в ходе пьяной ссоры

В Приморском районе брат убил брата в ходе застолья. Как сообщает "Мойка78", вечеринка с распитием алкогольных напитков проходила в доме на Мартыновской улице.

Не поделив что-то, братья подрались и один ударил другого ножом. 38-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Полиция задержала близнеца по подозрению в совершении этого преступления. Ранее он привлекался к ответственности за неуплату алиментов.

В квартире обнаружили ножи, один из которых имел бурые следы. Ведется расследование.