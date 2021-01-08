Полиция задержала подростков, нарисовавших свастику в метро

Сотрудники полиции разыскали и задержали вандалов, которые изрисовали вагон метро запрещенными символами. Об этом "Невским новостям" рассказал источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел еще 4 января. На поиски подростков ушло несколько дней, однако установили их практически сразу.

Об инциденте в полицию сообщила свидетельница произошедшего, ехавшая в том же вагоне по "красной ветке".

Было возбуждено уголовное дело, так как вандалы "украсили" вагон свастикой и националистическими лозунгами. Ими оказались девушка 2004 года рождения, два ее ровесника (учащиеся колледжа) и восьмиклассник.

У детей провели обыски. Дома были найдены маркеры, рисунки националистических символов.

Двоим 7 января избрали меру пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним подозреваемым. Еще два подростка прошли как свидетели.

Как писал Санкт-Петербург.ру, один из участников инцидента проживает в Парголово.