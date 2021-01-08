Водитель протаранил больше десяти авто на парковке

Мужчина не справился с управлением своим автомобилем и въехал в 10 машин, припаркованных на стоянке на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел поздно ночью. В результате ДТП припаркованные машины получили повреждения различной степени тяжести.

Водитель доставлен в больницу. О его состоянии не сообщается.

Дептранс рапортует об 11 поврежденных авто. Также СМИ сообщают, что в аварии пострадали люди. Ни их число, ни состояние не называется.