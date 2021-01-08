Мальчик неудачно съехал с горки и попал в реанимацию

Пятилетний малыш сильно повредил голову, катаясь на тюбинге в Муринском в Калининском районе Петербурга.

Как сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в ночь на 7 января. Малыш съезжал с горки и врезался в дерево.

Мальчик поступил в детскую больницу № 19 с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени, переломом лобной кости и костей левой глазницы. Малыша в тяжелом состоянии поместили в реанимацию.

Как писал Санкт-Петербург.ру, спасатели в нашем городе продолжают снимать людей с ледяной поверхности водоемов. Запрет на нахождение на льду действует до 15 января.