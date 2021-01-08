На трассе "Сортавала" произошел странный дорожный конфликт

На трассе «Сортавала» в сторону Приозерска несколько автомобилей устроили непонятные маневры. Об этом пишет «Мегаполис», публикуя видео.

Мужчине не давали проехать несколько людей на чёрных Mercedes.

Петербуржец, которого странным образом притесняли, рассказал, что конфликт произошёл вскоре после развязки с дорогой на Орехово в Рождество. Одна из иномарок начала пытаться остановить машину, а другой лишил возможности перестроиться в соседний ряд. Неизвестные догоняли его несколько раз и в итоге остановили, и стали пытаться достать из машины. Все они носили медицинские маски. Никаких претензий к петербуржцу граждане не имели, однако ругались и говорили матом. В итоге они сфотографировали авто и уехали.

Молодой человек написал заявление в полицию.