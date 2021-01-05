"Озерки" закрыли из-за оставленных без присмотра вещей

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Как сообщал Санкт-Петербург.ру, на днях по ошибке распространили информацию о закрытии станции "Парк Победы". В итоге выяснилось, что станция будет работать без ограничений до апреля, когда там будут частично ограничены входы и выходы из-за ремонта. Однако полного закрытия вестибюля не планируется.

Станцию петербургского метрополитена «Озерки» закрыли на вход и выход для пассажиров. Как сообщает пресс-служба метрополитена, закрытие произошло около 17ч.

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