Девочку, отец которой убил мать и погиб сам, госпитализировали

Девочка, которая лишилась родителей в ходе бытового конфликта, находится в одной из больниц Петербурга. Об этом сообщили в аппарате городского уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной.

Ребенок находится в состоянии средней степени тяжести (поверхностные порезы) в детской горбольнице №2 с бабушкой, которая не пострадала.

Как сообщал Санкт-Петербург.ру, мужчина зарезал супругу в квартире на проспекте Просвещения, сам вызвал полицию, однако, когда правоохранители прибыли, пытался сбежать и упал с балкона. Женщину спасти не удалось.

Возбуждено уголовное дело.