В Петербурге ребенок остался сиротой после конфликта его родителей с "черными риелторами"

На севере Петербурга мужчина убил жену и сам погиб при попытке бежать. Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», инцидент произошел около двух часов ночи 5 января.

46-летний мужчина позвонил в службу спасения и заявил, что на его квартиру в доме № 33/1 по проспекту Просвещения напали «черные риелторы». Неизвестный стал угрожать, что выбросится из окна и заберет с собой «старушку и девушку».

Полиция установила, что в квартире находятся, помимо неадекватного мужчины, его жена и ребенок, а также пожилая женщина. Правоохранители выломали дверь, так как им не открывали, хотя из квартиры доносился шум.

Мужчина попытался сбежать от полиции и упал с балкона. Он погиб при падении. Его 42-летняя жена скончалась от ножевых ранений, спасти ее не удалось.

Семилетняя девочка также получила ножевые ранения, однако осталась жива. О пожилой женщине ничего не сообщается.

Вероятно, по факту инцидента будет возбуждено уголовное дело. Неизвестно, является ли реальным нападение "черных риелторов", о котором сообщил погибший мужчина.