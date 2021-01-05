Полиция ищет граффитистов, "разукрасивших" вагон метро свастикой

В вагоне петербургского метро нашли изображение свастике и националистическую надпись. Полиция разыскивает вандалов, сообщает Piter.TV со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Надпись была нанесена на обшивке вагона.

Правоохранители установили, что вероятный хулиган попал в метро по чужому проездному со станции "Проспект Ветеранов-2". Он ехал в вагоне еще с тремя людьми, они вышли на станции "Нарвская".

Полицейские отыскали свидетельницу, которая опознала хулиганов. По предварительным данным, одним из них является 16-летний подросток, проживающий в Парголово.

Возбуждено уголовное дело.