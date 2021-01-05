В Петербурге после ДТП произошла массовая драка

В Невском районе в ночь на вторник произошла массовая драка из-за ДТП. Как рассказал 78.ru источник в правоохранительных органах, в потасовке приняли участие девять мужчин в возрасте от 20 до 37 лет.

Инцидент произошел около часа ночи у дома № 28 по Караваевской улице. О нем в полицию сообщила женщина, ставшая очевидцем происшествия.

Сильно пострадал в драке гражданин Узбекистана. Его с множественными резаными ранами в тяжёлом состоянии доставили в больницу. Остальных мужчин задержали.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дола.

О том, что конкретно не поделили на дороге автолюбители, не сообщается. 78.ru публикует видео с места происшествия, с камеры видеонаблюдения.

По данным "Невских новостей", среди дерущихся не было ни одного петербуржца: трое граждан были приезжими из Узбекистана, остальные - из других городов России.