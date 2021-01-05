Карета с лошадьми попала в ДТП в центре Петербурга

На Измайловском проспекте, у Троицкого собора карета с лошадьми попала в аварию. Инцидент произошел накануне вечером.

Карета с лошадьми резко поехала к автомобилям, стоящим на перекрестке. Пытаясь избежать столкновения легковушкой, карета свернула на тротуар и потеряла колеса от удара о поребрик.

Как сообщили в ГУ МВД России, в результате аварии не пострадали ни люди, ни кони.

Видео аварии с камер наблюдения публикует Piter.tv. Фото выложили очевидцы в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург». На снимках запечатлена карета без колес и иномарка с разбитым задним бампером.