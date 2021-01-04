"Скорая", перевозившая погибшего от коронавируса, попала в ДТП и перевернулась

На Петроградке эвакуатор "потерял" автомобиль по пути на штрафстоянку

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Судя по фото в соцсетях, "скорая" лежит на трамвайных путях, так что "рогатый" транспорт также будет стоять в пробке.

На месте работают спасатели. Пользователи полагают, что из-за перекрытой дороги в месте аварии образуется пробка.

Автомобиль скорой помощи опрокинулся после столкновения с легковушкой. Авария случилась вечером в понедельник, сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» «ВКонтакте».

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