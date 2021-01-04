Таксист порезал пассажира, отказавшегося переплачивать

Таксист устроил поножовщину в Невском районе. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным полицейских, 2 января около 21:00 двое молодых людей ехали от знакомого на Рыбацком проспекте до Славянской улицы. Они условились с таксистом о сумме оплаты. По прибытии водитель решил затребовать сумму побольше. Пассажиры отказались ее уплатить. Тогда таксист достал нож и пырнул одного из мужчин в плечо три раза, после чего вытолкал пассажиров из машины и уехал.

34-летнего мужчину госпитализировали с переломом левой плечевой кости и колото-резаными ранами.

Полиция ведет розыск преступника.

"ДП" сообщает, что правоохранители уже установили личность преступника. Он передвигается на белой иномарке с разбитым стеклом двери.