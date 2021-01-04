Грабитель вынес полмиллиона из банка на Сенной площади

Из отделения банка на Сенной площади украли крупную сумму денег. Об этом сообщил источник «Интерфакса».

Преступник похитил полмиллиона рублей в понедельник днем. Ему удалось скрыться.

По предварительным данным, в банк ворвался неизвестный в цветной маске. Он угрожал сотруднице банка пистолетом, после чего забрал из кассы деньги.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Рен ТВ публикует видео с места происшествия. Издание уточняет, что преступник похитил также около 7 тыс. долларов. Кроме того, по данным Рен ТВ, это был Сбербанк.