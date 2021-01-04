Петербурженку спасли от насильника при помощи перцового баллончика

Мужчина помог петербурженке, которую хотел изнасиловать злоумышленник. Об этом сообщил "ПД" источник в правоохранительных органах.

По его данным, житель дома 43 по проспекту Маршала Жукова ранним утром в субботу, 2 января, вышел в парадную и стал свидетелем попытки изнасилования. Случайный свидетель достал баллончик и распылил его в лицо насильнику.

Спаситель некоторое время преследовал насильника, однако ему удалось сбежать. Прибывшая на место полиция также не смогла найти преступника.

Он небольшого роста, неславянской внешности, одет в темный пуховик и светлые джинсы.

По данным телеканала "Санкт-Петербург", женщина в указанной парадной не проживает. Кроме того, заявление в полицию подала не она, а ее спаситель.