Спасатели объяснили появление "преисподней" в центре Петербурга

Пламя у Гостиного двора, вероятно, было вызвано коротким замыканием. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского МЧС.

Спасатели полагают, что короткое замыкание в силовом кабеле под землей привело к выбросу пламени из-под плит тротуара. Площадь выброса составила около 2 кв. метров, уточнили в МЧС.

В результате инцидента никто не пострадал.

В пресс-службе администрации Центрального района уточнили, что дефект уже устранили, отключать электричество в месте инцидента не пришлось.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео выброса огня. В ролике с камеры видеонаблюдения виден перекресток, люди переходят дорогу, слева вдруг вспыхивает пламя и люди обходят опасный участок.

Как писал Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел 3 января около 19 ч на Садовой улице, 17.