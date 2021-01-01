В Петербурге задержали парней, которые отпраздновали Новый год стрельбой из автомата

Два молодых человека отпраздновали Новый год, выйдя на улицу и открыв стрельбу. О происшествии сообщили местные жители, отмечает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

О стрельбе стало известно в 00:08 минувшей ночью. Мужчины 1987 и 1992 годов рождения использовали охолощенный автомат у дома на улице Народная, 11.

В результате инцидента никто не пострадал. В отношении мужчин составлены протоколы за мелкое хулиганство.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как писал Санкт-Петербург.ру, также после наступления Нового года петарда залетела на балкон в доме на проспекте Ветеранов. Начался пожар, который, к счастью, быстро потушили.