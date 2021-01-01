Петербургский футболист сбил пенсионера насмерть за час до Нового года

В Петербурге в ДТП погиб пенсионер. Инцидент произошел за час до наступления Нового года на улице Академика Лебедева, сообщает 78.ru.

По данным источников издания, за рулем мог находиться 25-летний футбольный тренер из Купчино.

70-летний пенсионер перебегал дорогу и водитель не успел затормозить.

На записи с камер видеонаблюдения видно, как к пострадавшему подбегает мужчина и пытается оказать первую помощь. Однако пешеход скончался на месте.